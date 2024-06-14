وزير الكهرباء يخول مديري فروع شركات التوزيع صلاحية شراء محولات لتسريع إصلاح الأعطال
2024-06-14 12:00:03 - المصدر: واع
بغداد- واع
قرر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، تخويل مديري فروع شركات التوزيع صلاحية شراء محولات لتسريع إصلاح الأعطال.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الكهرباء أصدر قراراً بتخويل مديري الفروع في شركات التوزيع كافة صلاحية شراء 50 محولة، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وتسريع عمليات إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية".
وأضاف أن "هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء على فرق الصيانة وتوفير الوقت اللازم لإصلاح الأعطال, وفك الاختناقات، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين إستجابة الشبكة لإحتياجات المستهلكين وتقليل فترات إنقطاع التيار الكهربائي".
قرر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، تخويل مديري فروع شركات التوزيع صلاحية شراء محولات لتسريع إصلاح الأعطال.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الكهرباء أصدر قراراً بتخويل مديري الفروع في شركات التوزيع كافة صلاحية شراء 50 محولة، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وتسريع عمليات إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية".
وأضاف أن "هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء على فرق الصيانة وتوفير الوقت اللازم لإصلاح الأعطال, وفك الاختناقات، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين إستجابة الشبكة لإحتياجات المستهلكين وتقليل فترات إنقطاع التيار الكهربائي".