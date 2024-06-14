وزير الكهرباء يخول مديري فروع شركات التوزيع صلاحية شراء محولات لتسريع إصلاح ‏الأعطال

2024-06-14 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعقرر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، تخويل مديري فروع شركات التوزيع صلاحية شراء محولات لتسريع إصلاح ‏الأعطال.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الكهرباء أصدر قراراً بتخويل مديري الفروع في شركات ‏التوزيع كافة صلاحية شراء 50 محولة، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية وتسريع عمليات ‏إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية".وأضاف أن "هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء على فرق الصيانة وتوفير الوقت اللازم لإصلاح ‏الأعطال, وفك الاختناقات، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين إستجابة الشبكة لإحتياجات ‏المستهلكين وتقليل فترات إنقطاع التيار الكهربائي".