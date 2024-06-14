اليوم.. أربع مباريات لحساب تصفيات التأهل النهائية لدوري الكرة الممتاز

2024-06-14 12:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة أربع مباريات لحساب تصفيات التأهل النهائية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق الناصرية سيستقبل في ملعب الشطرة نظيره الرمادي لحساب المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة يستضيف ملعب زاخو مباراة الكرمة مع فريق الجولان".وأضاف أن "ملعب ديالى سيشهد لقاء أصحاب الأرض فريق ديالى مع نظيره المصافي لحساب المجموعة الثانية، بينما يلاقي فريق البيشمركة على ملعبه في السليمانية فريق الاتصالات لحساب المجموعة ذاتها ".يشار الى أن جميع مباريات اليوم ستقام في الساعة الرابعة و(45) دقيقة عصراً.