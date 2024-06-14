اليوم.. الطلبة وأربيل في لقاء مؤجل بحسابات مراكز دوري نجوم العراق

2024-06-14 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، حيث سيلتقي فريقيّ أربيل وضيفه الطلبة على ملعب فرانسو حريري في عاصمة إقليم كوردستان عند الساعة السادسة عصراً.

ويطمح الطلبة لاستعادة وضعه وتحسين ترتيبه من خلال مباراة اليوم إذ سيسعى لتحقيق الفوز ورفع نقاطه ليكون ضمن الفرق الستة الأولى في الترتيب، حيث يمتلك حالياً 45 نقطة بالمركز الثامن.

بينما يسعى المستضيف فريق أربيل لتحقيق الفوز والابتعاد عن الفرق المتصارعة من أجل التخلص من الترتيب الأخير، ويحتل أربيل المركز 15 برصيد 31 نقطة، وفي خال تحقيقه الفوز فإنه سيبتعد عن الفرق المهددة بالهبوط.