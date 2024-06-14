السوداني: لا مسار أمامنا سوى بناء الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وسيادة القانون

2024-06-14 12:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، ان لا مسار أمامنا سوى بناء الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وسيادة القانون.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، فان السوداني قال خلال حفل اقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي، إن "بشاعة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش إزاء أبناء المناطق التي سقطت في براثن إرهابها، كانت مدعاة لشحذ الهمم وبذل الدماء في سبيل الوطن"، مؤكدا "تحمّل مسؤولية استكمال مسيرة العطاء التي حملها شهداء الحشد، وقادة النصر وشهداء قواتنا المسلحة، حينما دافعوا وضحوا من أجل عراق آمن مستقر".

وأضاف، أن "تزاحم الشيبة مع الشباب من أجل وقف أدوات الشر، هو مشهد تتمناه كل الأمم في تخليد تراثها الوطني الجهاد"، مبينا أن "الحشد الشعبي أسسته إرادة الأوفياء المتطوّعين قبل أن يتخذ شكلاً تنظيمياً".

وتابع، ان "الحشد الشعبي شكل رابطة تزيد من قوة نسيجنا الاجتماعي وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية"، مشيرا الى أن "ما سطره الحشد في انتصاراته، إلى جانب صنوف قواتنا المسلحة الأخرى، سيبقى مفخرة في قراءة الاستراتيجيات العسكرية".

وأشار الى أننا "نؤمن بأهمية هذا التنظيم الوطني، ولا مجال للمزايدة على القضايا المبدئية التي يتبناها شعبنا بكل مؤسساته الرسمية وقواه الوطنية"، مؤكدا "الحاجة دائما إلى وقفة تصحيح للمسارات، والمراجعة المنطلقة من إيماننا بمستوى مبدئية الحشد".

ولفت الى أن "لا مسار أمامنا سوى مسار بناء الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وسيادة القانون، والحفاظ على مصالح العراق"، موضحا أنه "رغم سعي بعض الأطراف إلى استخدام اسم الحشد لتنفيذ ما يخرج عن مهامّه، إلّا أنه مازال حشد الأمّة وحشد الشعب، ولن ينحرف عن مساره ودوره التاريخي".

وأردف، اننا "لبينا طموحات المواطنين في حكومة تخدمهم، وتتخطى التحديات، وتحارب الفساد وتحفظ المال العام فالوطن الذي سعى إليه الشهداء وطن كريم يحيا فيه أهله أعزّة مرفوعي الرأس".

وبين، أننا "نستهدف حفظ جهوزية الحشد وتنمية قدراته، واستكملنا أسباب الدعم، وتهيئة المعسكرات المهنية المتواجدة خارج المدن"، لافتا الى أننا "قدمنا قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، إيفاءً بالوعد الذي قطعته هذه الحكومة، وعرفاناً وتكريماً لمجاهديه، ورعاية لعوائل الشهداء".







