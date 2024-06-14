2024-06-14 12:30:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الوم الجمعة، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة؛ لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينارٍ من المال العام، فضلاً عن صدور أمرٍ باستقدام مسؤولين اثنين في المُديريَّة. وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في […]

ظهرت المقالة النزاهة: القبض على مسؤول سابق في بلدية السماوة لاختلاسه قرابة 200 مليون دينار أولاً على ايشان.