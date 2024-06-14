مسرور بارزاني و باقري يؤكدان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق وايران

2024-06-14 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد كل من رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، و وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، يوم الجمعة، على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والعراق بضمنه الإقليم، مشددين على ضرورة استتباب الامن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان بعد اجتماع عقدها بعد وصول باقري كني قبل ظهر اليوم الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني خلال المؤتمر، إنه "بحث مع (باقري كني) تطوير العلاقات الثنائية على أساس كيفية تحسين العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وخاصة اقليم كوردستان، وكذلك دعم الاستقرار السياسي في المنطقة".

وأضاف أنهما ناقشا ايضا "المشاكل والمعوقات الامنية في المنطقة"، مردفا بالقول: "كانت آراؤنا متفقة على أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجانبين وجميع بلدان المنطقة".

تتمة..