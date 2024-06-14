ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو غرام من المواد المخدرة

2024-06-14 13:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو غرام من المواد المخدرة في محافظة ميسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعملية نوعية ومن خلال معلومات دقيقة، تمكنت مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان تلقي القبض على احد تجار المخدرات".

وأضاف أن "المفارز ضبطت بحوزته (2) كيلو غرام من المواد المخدرة".