أمين بغداد: مشاريعنا لتصفية المياه مطابقة لمواصفات الصحة العالمية

2024-06-14 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد أمين بغداد عمار موسى، اليوم الجمعة، أن جميع مشاريع تصفية المياه مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الماء المنتج في جميع مشاريع تصفية المياه التابعة لدائرة ماء بغداد هو مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية ويخضع للفحوصات المختبرية الدورية من قبل أمانة بغداد ووزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة".وأشار إلى أن "هناك تجاوزات على الشبكة تؤثر سلباً على نوعية المياه التي تصل الى بعض الدور في بعض المناطق البعيدة"، موجهاً "الفرق المختصة بالإسراع بحصر هذه التجاوزات وتحديدها ومعالجتها والحرص على تأمين المياه المعقمة لجميع مناطق وأحياء العاصمة بغداد".