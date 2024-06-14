2024-06-14 13:12:02 - المصدر: واع

الأنبار -واع -أحمد الدليميأحصى قائممقام قضاء حديثة في محافظة الأنبار عباس حسين فرحان الجغيفي، اليوم الجمعة، عدد المشاريع المنفذة في القضاء خلال العام الحالي.وقال الجغيفي، لوكالة الأنباء العراقية( واع ): إن"هناك مشاريع عدة في قضاء حديثة أنجزت وأخرى قيد الإنجاز "، مشيراً إلى أنه "ضمن المشاريع التي أنجزت في العام 2024 في قطاع الماء إنشاء مجمع ماء في الغراف، ومجمع ماء في العطاء والصمود، ومجمع ماء في التل، وكذلك تأهيل الخط الناقل للشبكة الداخلية للخسفة، وإعادة تأهيل مجمع ماء الزاوية، وتأهيل الخط الناقل في قضاء حديثة، وإنشاء مشروع تجهيز ونصب وحدة مجمع في قرية الوس".وأضاف الجغيفي أنه "تم تأهيل وإعادة إنشاء أرصفة طريق معمل الحجر في قضاء حديثة، وتبليط الطريق العام الحولي في منطقة الشيخ حديد، إضافة إلى تبليط طريق قسم تربية حديثة، وبناية ملحق كورنيش حديثة، وتأهيل وقلع وإعادة تبليط طرق في ناحية بروانة، فضلاً عن إكمال الطريق الرابط بين مدخل الحقلانية والجسر الكونكريتي، وتبليط الطرق الداخلية ضمن حدود ناحية الحقلانية، وتطوير وادي حجلان في القضاء".وأوضح أنه "تم مدّ شبكة اتصالات إلى مستشفى حديثة وإيصال الكهرباء لها ذات سعة 200 سرير، وكذلك إنشاء مدرسة مكونة من 6 صفوف في منطقة ابشنه التابعة الى ناحية بروانة، وإنشاء ملحق في مصرف حديثة".ولفت إلى أن "هناك مشاريع عدة قيد الإنجاز والعمل مستمر على إكمالها وهي مشاريع بناية مديرية بلدية حديثة التي شارفت على انتهاء العمل".وأكد الجغيفي أن "العمل مستمر في تطوير قضاء حديثة ومتابعة جميع المشاريع في القضاء والنواحي التابعة، فضلاً عن توفير فرص عمل لمئات الشباب بما فيهم الخريجين، وكذلك انتعاش حركة الأسواق وزيادة القدرة الشرائية"، مبيناً أن "قضاء حديثة يعتبر وجهة سياحية لما فيه من مناطر طبيعية خلابة إضافة الى النواعير التي تعد إرثاً حضارياً ورافداً سياحياً مهماً" .