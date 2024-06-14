مصرف الرافدين يشرع بنشر أجهزة الـ ATM في فروعه الأساسية

2024-06-14 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعـة، الشروع بنشر أجهزة الـ ATM في فروعه الأساسية.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المصرف شرع بنشر أجهزة الـ ATM في فروعه الأساسية، ومن ثم المؤسسات والمناطق التجارية والمولات تباعاً"، مشيراً إلى أن "ذلك تنفيذاً لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز انتشار خدمات المصرف وفق استراتيجية الرافدين لتعزيز الشمول المالي وتقديم أفضل الخدمات لزبائنه".