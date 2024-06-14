مكافحة المخدرات.. القبض على 6 آلاف متهم وتفكيك 163 شبكة خلال خمسة أشهر

2024-06-14 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 6 آلاف متهم وتفكيك 163 شبكة لتجارة المخدرات، فيما أكدت انخفاض مستوى الجرائم في البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة سجلت انخفاضاً ملحوظاً بمعدل مختلف الجرائم من بينها (الدكة) العشائرية والقتل"، مبيناً أن "الوزارة جادة في تنفيذ واجبها الأساس، وهو خفض مستوى الجريمة ومنع وقوعها".وأضاف أنه "في مجال المخدرات، حققت الوزارة نجاحاً كبيراً في ضرب أوكار الناقلين والتجار والموردين"، لافتاً إلى أن "الوزارة تمكنت من إلقاء القبض على 6 آلاف متهم في مجال المخدرات وتفكيك 163 شبكة منها 24 شبكة دولية خلال الأشهر الخمسة الماضية".