لأول مرة بالتاريخ .. تدشين خط نقل جوي مباشر بين اربيل ولندن

2024-06-14 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير مطار أربيل الدولي هوشيار أحمد، اليوم الجمعة، عن افتتاح خط نقل مباشر بين محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق، ومدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مطار اربيل، إنه "وضمن العمل المتواصل تمكنّا بان نضيف خط نقل جوي جديد الى الخطوط الجوية العراقية مع مطارات بريطانيا"، داعيا الحكومة البريطانية الى افتتاح خطوط نقل جوية مباشرة أخرى لمطاراتها مع مطار اربيل الدولي.

وأضاف أنه "من الان وصاعدا لا يمكن لأي شخص أن يسافر من مطار اربيل الدولي إلى بريطانيا عبر تأشيرة دخول مزيفة، أول جواز سفر مزيف بعد ربط انظمة مطار اربيل بأنظمة المطارات في المملكة المتحدة".

من جهتها أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن أول رحلة جوية مباشرة بين أربيل ولندن قد انطلقت في الساعة الـ12 من ظهر اليوم الجمعة.

وتأتي الرحلة في وقت يتمتع فيه إقليم كوردستان برحلات مباشرة مع العديد من الدول الأوروبية، لكن رحلات مباشرة مع لندن هذه تكون لأول مرة في التاريخ.