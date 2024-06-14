لابورتا يشعل فتيل أزمة داخل برشلونة

2024-06-14 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، إن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا ، أشعل فتيل أزمة في الساعات الأخيرة، بسبب حواره مع الموقع الرسمي للعملاق الكتالوني

وأفادت الصحيفة الاسبانية، أن "لابورتا كشف خلال المقابلة، عن معلومات لم يكن ينبغي الإفصاح عنها، من وجهة نظر مسؤولي النادي"، مبينة ان ""خوان لابورتا قال إن اللاعب أوريول روميو طلب الخروج من برشلونة".

وأضافت ان "المسؤولين اعتبروا أنه ليس من الحكمة إذاعة تصريح لابورتا عن روميو، وبدلا من ذلك تم بث جملة يقول فيها رئيس البارسا إن هناك لاعبين طلبوا الخروج دون تحديد هويتهم".

واشارت الصحيفة الى أنه "تم حذف الجزء الخاص بالاتفاق مع نايكي، حيث أكد لابورتا أن برشلونة سيستمر في ارتداء زي نايكي في الموسم المقبل، رغم أن الاتفاق الجديد مع الشركة الأمريكية لم يعلن بعد".

كما أعلن لابورتا في المقابلة، أن ماريونا كالدنتي لاعبة الفريق النسائي، لن تستمر، لكن تم حذف التصريح، لأن اللاعبة لم تعلن رحيلها بعد.

المصدر: كوورة