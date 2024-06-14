2024-06-14 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إعداد خطة متكاملة ومرنة خلال أيام عيد الأضحى، فيما أشارت إلى أن الخطة لا تتضمن أي قطوعات.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية متكاملة ومرنة لتأمين الحماية للأماكن العامة والمتنزهات، والأسواق والجوامع والحسينيات"، مبيناً أن "الخطة ستدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت".وأضاف التميمي أن "الخطة لا تتضمن أي قطوعات للطرق، وجميعها ستكون مفتوحة"، مبيناً أن "القطعات الأمنية التابعة للقيادة ستكون منتشرة في جميع المناطق لتأمين الطرق والمتنزهات العامة وحماية المواطنين خلال أيام العيد، وكذلك تسهيل عملية دخول الوافدين من المحافظات إلى بغداد".وأوضح أن "هناك تعاوناً مشتركاً مع القطاعات الأمنية من رجال المرور والنجدة والشرطة المحلية وأيضاً قطعات الشرطة الاتحادية والجيش لتأمين الأماكن العامة والطرق وحماية المواطنين".