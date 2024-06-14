المتصدر نفط البصرة يواجه الشرطة الوصيف في دوري محترفي الصالات

2024-06-14 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري محترفي كرة الصالات للموسم الحالي (2023-2024) بالقمة المرتقبة التي تجمع بين نفط البصرة المتصدر ونظيره الشرطة وصيف الترتيب العام.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " فريق نفط البصرة سيخوض مباراة اليوم بصفوف مكتملة باستثناء الحارس الأساسي عمر سبتي الذي سيغيب بسبب الإصابة".وأضاف أن "هناك رغبة حقيقية للفريقين في تحقيق الفوز والمنافسة على تحقيق اللقب، لاسيما أن فريق نفط البصرة يسعى للبقاء في صدارة ترتيب سلم فرق الدوري والمحافظة على سجله الخالي من الخسارة".يشار إلى أنه " بعد تأهل الفرق الثمانية الأولى إلى هذه المرحلة فإن الدور المقبل سيقام بنظام "البلاي أوف" إذ ستخوض الأندية ثلاث مباريات سيتأهل الفريق في حال التغلب في مباراتين اثنتين، أما إذا حصل أحد الأندية على التعادل والفوز في السلسلة فتحسـب النقاط الأفضل قبل انتقاله إلى المرحلة التالية".