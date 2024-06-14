2024-06-14 14:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس جمعية قصار القامة في السليمانية عمر جبار، يوم الجمعة، عن مطالبة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والحكومة العراقية بتحسين حال قصار القامة في السليمانية.

وقال جبار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الجمعية خاطبت رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، لتحسين حال قصار القامة خلال زيارة الجمعية لبغداد".

وأضاف أن "الزيارة كانت مثمرة وجميع المطاليب المتعلقة بتحسين حال قصار القامة أسوة بأقرانهم في بغداد وباقي المحافظات العراقية ستدخل حيز التنفيذ"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء الاتحادي سيناقش تلك المطالب وآلية العمل بها".

وبين جبار أنه "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وكون أن قصار القامة يمرون بأسوأ أوضاعهم بسبب الأزمة المالية، تم اليوم توزيع مساعدات غذائية ومالية، من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، على أكثر من 300 شخص من قصار القامة في السليمانية".