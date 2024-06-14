الفياض: الحشد الشعبي يتبنى أهداف الحكومة ويدافع عن سياساتها

2024-06-14 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد يتبنى أهداف الحكومة ويدافع عن سياساتها.وقال الفياض في كلمة له خلال الحفل الرسمي المقام بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحشد الشعبي استطاع إنجاز الكثير إلى جانب القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي حكومة الخدمة وقد أسهم الحشد الشعبي بتقديم الخدمات بإمكانياته كافة".وأضاف أن "الفتوى المباركة عبرت عن تلاحم مكونات الشعب العراقي بصورة غير متوقعة"، لافتاً إلى أن "الفتوى المباركة انقذت العراق من فلول داعش الإرهابية".وتابع أن "الحشد الشعبي دافع عن العراق وكل الادعاءات عن سعي الحشد لتغيير ديموغرافي أو طائفي ثبت أنه كذب، مشيراً بالقول: "نحن أعداء الطائفية ونشجع على التعايش السلمي بين جميع المكونات".وأكد أن "الحشد الشعبي سيكون حاضراً في كل منازلة مع قواتنا الأمنية من أجل الدفاع عن العراق".