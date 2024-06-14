رئيس الوزراء وكتلة مبادرة النيابية يؤكدان دعم إجراءات الحكومة في تنفيذ خططها ومشاريعها الخدمية

2024-06-14 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس كتلة مبادرة النيابية زياد طارق الجنابي، والوفد المرافق له من أعضاء الكتلة، اليوم الجمعة، على دعم عمل الحكومات المحلية وإجراءات الحكومة في تنفيذ خططها ومشاريعها الخدمية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء استقبل رئيس كتلة مبادرة النيابية السيد زياد طارق الجنابي، والوفد المرافق له من أعضاء الكتلة لبحث عدد من الملفات في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والخدمية".وأضاف أن "اللقاء أكد ضرورة التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية دعم جهود الحكومة لتنفيذ برنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب، بما فيه من أولويات تمسّ حياة المواطنين".وتابع أن "اللقاء شهد مناقشة دعم عمل الحكومات المحلية وإجراءات الحكومة في تنفيذ خططها ومشاريعها الخدمية، والاستجابة لحاجات المواطنين في التوسع بها لتشمل جميع المناطق التي تشكو من ضعف الخدمات".