مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقا في السليمانية

2024-06-14 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفادت مديرية الدفاع المدني في قضاء رانية بمحافظة السليمانية، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، بمصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة غرقا بأحد الأنهر الفرعية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية علي قادر في تصريح لوسائل اعلام كردية، إن "خمسة أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء لقوا حتفهم غرقا في أحد الأنهر الفرعية بقرية (قرني آغا) التابعة لقضاء رانية".

وأضاف أن "الضحايا أسرة قروية تمتهن الرعي"، مؤكدا أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وانتشلت جثث الغرقى".