2024-06-14 17:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، مؤسسة السجناء بتحمل نصف كلفة الحج للحجاج من عائلات شهداء سبايكر وشهداء الإرهاب.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وعرفاناً بفضل الشهداء، وإكراماً لذكراهم الطيبة، ومكانتهم ومكانة عوائلهم المضحية؛ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن تتحمّل مؤسسة السجناء السياسيين نصف كُلفة الحج إلى بيت الله الحرام، للحجاج من عائلات شهداء مذبحة سبايكر وشهداء الإرهاب، إسوة بعائلات الشهداء من ضحايا النظام البعثي المباد".

وأضاف البيان، ان "الحكومة تؤكد مضيّها في نهج رعاية عائلات الشهداء، الذين هم سبب الانتصار على داعش، وبفضل أرواحهم السامية ودمائهم الزكية، يرفل عراقنا اليوم بأمن واستقرار وكرامة وسيادة".