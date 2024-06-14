بعد مبابي .. الميرنغي يجهز صفقة من العيار الثقيل

2024-06-14 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، عن مواصلة نادي ريال مدريد الاسباني، مساعيه الجادة لتعزيز صفوفه بصفقات ثقيلة هذا الصيف، تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال رومانو، في تصريحات صحيفة، أن "الميرنغي يراقب باهتمام بالغ، موقف الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ".

وأضاف أن "النادي الملكي ينتظر قرار ديفيز، بعدما تلقى عرضا لتجديد تعاقده مع العملاق البافاري"، مؤكدا ان "ريال مدريد لم يحسم موقفه بعد، ولكنه بصدد تحرك وشيك في وقت قريب للغاية".

وينتهي تعاقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ الألماني في صيف 2025، وقدم النادي الألماني، عرضا ضخما لإقناع اللاعب بتوقيع عقد جديد.

ويتردد مؤخرا أن ديفيز يبالغ في مطالبه المادية، من أجل الضغط على إدارة بايرن ميونخ لبيعه هذا الصيف، بدلا من تركه يرحل مجانا بنهاية عقده.

المصدر: وكالات