2024-06-14 17:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

بدأ موسم الحج الجمعة في مكة المكرّمة وضواحيها في غرب المملكة العربية السعودية، مع وصول أعداد كبيرة من المصلّين إلى مشعر منى في ظل الحر الشديد. وغادر المؤمنون مكّة المكرّمة بالحافلات أو سيراً على الأقدام متّجهين إلى الموقع على بعد بضعة كيلومترات من المسجد الحرام. وعشية الوقوف على جبل عرفة، ردّد الحجّاج القادمون من أركان العالم الأربعة جماعةً "الله أكبر" و"لبّيك اللّهم لبّيك"، وسط حرارة شديدة يُتوقع وصولها إلى 44 درجة مئوية. يشارك في الحج أكثر من مليون ونصف مليون مسلم هذه السنة، ويعدّ أحد أكبر التجمّعات الدينية في العالم. وبعد الطواف سبع مرّات حول الكعبة، يمضي الحجاج ليلتهم في