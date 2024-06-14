السوداني: الحشد الشعبي يؤدون واجباتهم في ظل القانون والدستور

2024-06-14 17:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجمعة ان حكومته قدمت في برنامجها مسألة دعم القوات المسلحة بصنوفها كافة، ومن ضمنها الحشد الشعبي. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني رعى اليوم الحفل المقام في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي. وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، وصف السوداني تأسيس الحشد الشعبي بأنه استعادة حاضرة لما يحمله هذا التشكيل الوطني العقائدي المخلص، ضمن صفوف قواتنا المسلحة، من أهمية في مواجهة الإرهاب وفي حفظ التراب الوطني العراقي، وبسط سيادة الدولة وكلمة القانون. واضاف ان الحشد الشعبي أسسته إرادة الأوفياء المتطوّعين قبل أن