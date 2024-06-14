نتائج زيارة علي باقري الى العراق

2024-06-14 17:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

شدد وزير الخارجية الايراني بالنيابة علي باقري خلال زيارته الى العراق على ضرورة تنفيذ جميع شروط الاتفاق بين الجانبين بشأن نزع سلاح الاحزاب الكردية المعارضة. على الرغم من انهماكه بالانتخابات الرئاسية في بلاده، زار وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري العراق واقليم كوردستان. والتقى وزير الخارجية الايراني بالنيابة علي باقري، خلال زيارته للعراق، الرئاسات الثلاث ومستشار الأمن القومي ورئيس السلطة القضائية. وتتزامن زيارة باقري الى العراق مع مساعي طهران لإعادة تنظيم البيت الشيعي في العراق وسد الفجوة بين مكونات الإطار التنسيقي قبل الانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة العام المقبل، كما تتزامن زيارة باقري مع الاستعدادات المبكرة للانتخابات البرلمانية العراقية، العام المقبل.