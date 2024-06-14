2024-06-14 17:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، قراراً بتحمل كلفة الحج لذوي شهداء جريمة سبايكر والإرهاب، أسوة بضحايا النظام البعثي المباد. وقالت الحكومة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “عرفاناً بفضل الشهداء، وإكراماً لذكراهم الطيبة، ومكانتهم ومكانة عوائلهم المضحية؛ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن تتحمّل مؤسسة السجناء السياسيين نصف كُلفة الحج إلى بيت الله […]

ظهرت المقالة أسوة بضحايا النظام المباد.. الحكومة تعلن تحملها نصف كلفة الحج لذوي شهداء سبايكر والإرهاب أولاً على ايشان.