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أسوة بضحايا النظام المباد.. الحكومة تعلن تحملها نصف كلفة الحج لذوي شهداء سبايكر والإرهاب

أسوة بضحايا النظام المباد.. الحكومة تعلن تحملها نصف كلفة الحج لذوي شهداء سبايكر والإرهاب
أسوة بضحايا النظام المباد.. الحكومة تعلن تحملها نصف كلفة الحج لذوي شهداء سبايكر والإرهاب
2024-06-14 17:18:06 - المصدر: منصة إيشان

  أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، قراراً بتحمل كلفة الحج لذوي شهداء جريمة سبايكر والإرهاب، أسوة بضحايا النظام البعثي المباد. وقالت الحكومة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “عرفاناً بفضل الشهداء، وإكراماً لذكراهم الطيبة، ومكانتهم ومكانة عوائلهم المضحية؛ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن تتحمّل مؤسسة السجناء السياسيين نصف كُلفة الحج إلى بيت الله […]

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