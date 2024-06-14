2024-06-14 17:18:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن قرار أصدرته الولايات المتحدة بتغريم شركة “طيران الإمارات“، بمبلغ قدره 1.8 مليون دولار لتشغيلها رحلات في أجواء عراقية محظورة. ونقلت الوكالة عن وزارة النقل الأمريكية قولها، إن “أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم قامت بتسيير طائرات تحمل الرمز المميز لشركة الطيران الأمريكية جيت بلو إيروايز كورب” فوق مناطق في […]

ظهرت المقالة بسبب العراق.. واشنطن تغرّم شركة “طيران الإمارات” 1.8 مليون دولار أولاً على ايشان.