2024-06-14 17:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 6 آلاف متهم وتفكيك 163 شبكة لتجارة المخدرات، في الأشهر الخمسة الماضية، فيما أكدت انخفاض مستوى الجرائم في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري الموسوي، في تصريح صحفي، إن “الوزارة سجلت انخفاضاً ملحوظاً بمعدل مختلف الجرائم من بينها (الدكة) العشائرية والقتل”، مبيناً أن “الوزارة […]

ظهرت المقالة الداخلية تكشف إحصائية مكافحة المخدرات خلال 5 أشهر: اعتقال 6 آلاف متهم وتفكيك 163 شبكة أولاً على ايشان.