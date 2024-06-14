الموارد: بدء التشغيل التجريبي لثلاثة مواقع من مشروع الري بالأنابيب المغلقة في كربلاء المقدسة

2024-06-14 17:30:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، البدء بالتشغيل التجريبي لثلاثة مواقع من مشروع الري بالأنابيب المغلقة في قضاء عين التمر ضمن محافظة كربلاء المقدسة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه التجربة تعد من التجارب الحديثة في العراق والتي يتم من خلالها تشغيل شبكات الري باستخدام منظومات الطاقة المتجددة"، مبينة أن "هذه المواقع تعمل بالمنظومات الشمسية التي تم تنفيذها بدعم وتمويل من برنامجي (UNDP، USAID)".وأضافت أن "كل موقع يتكون من شبكة ألواح على مساحة 400 م2 تقوم بتوليد KVA30 تربط مع طواقم الضخ الخاصة بشبكة مشروع الري المغلق وبقدرة HP30 بالإضافة إلى نصب منظومة ري حديثة لكل مزارع تغطي مساحة 5 دوانم".وأشارت إلى أن "هذه المنظومات تعدّ حلاً مثالياً لتجهيز طواقم الضخ بالطاقة الكهربائية دون أي كلفة للمزارعين".