2024-06-14 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية شكّلوا أكبر دعم لوجستي في معارك التحرير ضد عصابات داعش.وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة على منصة (x)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الذكرى العاشرة لتأسيس الحشد الشعبي المقدّس، الذي حفظ البلاد والعباد من أخطر هجمة بربرية استهدفت وجود العراق وشعبه، لا بد لنا من استذكار أصحاب الفضل الكبير، الذين لولاهم ما تحقق هذا النصر التاريخي، أولئك الأبطال الحسينيون الذين لم تُسلَّط الأضواء عليهم؛ لأنهم كانوا يعملون خلف جبهات القتال، يرفدون المجاهدين بكل مستلزمات المعركة من مأكل وملبس وباقي الاحتياجات".وأضاف، "نتقدّم بالشكر والعرفان لأبطال الهيئات والمواكب الحسينية، الذين شكّلوا أكبر تشكيل للدعم اللوجستي شهدته المنطقة بل ربما العالم بأسره، حيث كانت مواكبهم تجول قواطع المعركة، وتصل إلى أبعد نقاط تواجد المقاتلين، حاملين أرواحهم على كفوفهم قبل أن يحملوا للمقاتلين كامل احتياجاتهم".واختتم بالقول: "لا يفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل لكل أبناء الشعب العراقي، الذين كانت ألسنتهم تلهج بالدعاء والتضرّع إلى الله تعالى بالنصر والحفظ للعراق والعراقيين الأصلاء، شكرًا لكم يا مَن كنتم خير عون وسند".