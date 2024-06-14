رئيس الوزراء يوجه مؤسسة الشهداء بتحمل نصف كلفة الحج لعوائل الشهداء

2024-06-14 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مؤسسة الشهداء بتحمل نصف كلفة الحج لعوائل الشهداء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عرفاناً بفضل الشهداء، وإكراماً لذكراهم الطيبة، ومكانتهم ومكانة عوائلهم المضحية؛ وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن تتحمّل مؤسسة الشهداء نصف كلفة الحج إلى بيت الله الحرام، للحجاج من عوائل شهداء مذبحة سبايكر وشهداء الإرهاب، إسوة بعوائل الشهداء من ضحايا النظام البعثي المباد".وأضاف، أن "الحكومة تؤكد مضيّها في نهج رعاية عوائل الشهداء، الذين هم سبب الانتصار على داعش، وبفضل أرواحهم السامية ودمائهم الزكية، يرفل عراقنا اليوم بأمن واستقرار وكرامة وسيادة، المجد والرفعة لجميع شهداء العراق، والعار والخزي للإرهاب وداعميه ومروّجيه".