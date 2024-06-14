مسعود بارزاني وباقري كني يؤكدان تعزيز أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان وإيران

2024-06-14 17:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، ووزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، يوم الجمعة، على تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة بين أربيل وطهران.

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، علي باقري كني، والوفد المرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، التباحث بشأن الأوضاع السياسية في المنطقة والعراق، والتأكيد على تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

بدوره، عبّر وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، عن تقديره لموقف إقليم كوردستان إزاء حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه والذي أسفر عن وفاتهم.

وأعرب باقري كني، عن شكر بلاده على إيفاد وفد خاص من إقليم كوردستان للمشاركة في مراسم العزاء بوفاة الرئيس الإيراني وبقية الركاب الذين كانوا برفقته في المروحية المنكوبة.