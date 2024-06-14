بعد أربيل.. باقري يصل السليمانية ويبحث مع نجلي طالباني 4 ملفات

2024-06-14 17:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل، عصر اليوم الجمعة، المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري الى مطار السليمانية بعد زيارة رسمية قام بها إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني ومحافظ السليمانية هفال ابو بكر وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني كانوا في استقبال باقري والوفد المرافق له، في مطار السليمانية.

وأضاف مراسلنا، أنه حسب المعلومات المتوفرة فأن باقري سيعقد اجتماعين في السليمانية الأول مع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان والثاني مع بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبين مراسلنا ان أربعة ملفات ستكون محور الاجتماعين وهي الوضع الأمني والتبادل التجاري والعلاقة بين بغداد وأربيل وكذلك العلاقة الثقافية بين إيران وإقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، على أهمية علاقات طهران وبغداد وأربيل المبنية على حسن الجوار والمصالح المتبادلة، وأعربا عن رغبتهما المتبادلة في تطويرها خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وصباح اليوم الجمعة، استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، وأكدا على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق بضمنه الإقليم، مشددين على ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان بعد اجتماع عقدها بعد وصول باقري كني قبل ظهر اليوم الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.