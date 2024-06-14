الخارجية ترحب بقرار تونس الخاص بإلغاء شرط تأشيرة الدخول للعراقيين

2024-06-14 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعرحبت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بقرار تونس الخاص بإلغاء شرط تأشيرة الدخول للعراقيين.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعرب عن ترحيبها بقرار الحكومة التونسية إلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس للمواطنين العراقيين".وأضاف، أن "هذا القرار يأتي انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024".وأشار إلى، أن "القرار سيسمح للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".وواصل البيان، أن "اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة قد عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار عن الجانب التونسي".