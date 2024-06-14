2024-06-14 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية أن منتخب إنجلترا سيستعين بـ"الخاتم الذكي" الذي ترتديه كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، في كأس أوروبا 2024، وذلك لطرد نحس لازم "الأسود الثلاثة" منذ العام 1966.

ويعد منتخب إنجلترا من أبرز المنتخبات التي تتصدر قائمة الترشيحات، قبل انطلاق كل نسخة من بطولة اليورو، إلا أنه دائما ما يواجه سوء الطالع على مدار تاريخ المسابقة.

ورغم أن "الأسود الثلاثة" يعد المنتخب الأكثر مشاركة في أمم أوروبا، بواقع 10 مرات، إلا أنه لم يتمكن من التتويج باللقب في أي نسخة سابقة رغم أنه وصل إلى نهائي النسخة الأخيرة وخسر على ملعبه الشهير "ويمبلي" في لندن أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وبشكل عام، لم تفز إنجلترا التي تعتبر مهد كرة القدم، بأي لقب كبير منذ تتويجها بكأس العالم 1966، أي قبل 58 عاما.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن منتخب إنجلترا يأمل أن يكون "الخاتم" الذي يسمى "خاتم أورا" والذي تصل قيمته إلى 500 جنيه إسترليني، هو سلاحه في "يورو 2024".

وأضافت الصحيفة "تم منح اللاعبين والطاقم التدريبي جهاز تتبع متطورا يسمى أورا لارتدائه أثناء إقامتهم في ألمانيا (مستضيفة يورو 2024)، حيث يراقب النوم ودرجة الحرارة والتوتر وصحة القلب".

وشوهد مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، وهو يرتدي "الخاتم" في إصبع السبابة اليسرى أثناء استعدادات فريقه للبطولة القارية.

واستخدم عدد من لاعبي منتخب إنجلترا أمثال مارك جويهي "الخاتم" أيضا أثناء التدريب في ألمانيا، بالإضافة إلى أعضاء الطاقم التدريبي.

وهذا الخاتم الذكي الثوري مشهور ويحظى بشعبية لدى بعض المشاهير، أمثال كارداشيان، والأمير هاري.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في "يورو 2024" بعد غد الأحد بمواجهة صربيا لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تضم أيضا الدنمارك وسلوفينيا.