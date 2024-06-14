التربية تؤكد حفظ الأسئلة الامتحانية واستحالة الوصول إليها

2024-06-14 18:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، حفظ الأسئلة الامتحانية (للسادس الاعدادي) وإستحالة الوصول إليها وذلك رداً على انباء تسريبها.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "تأمين وحفظ الاسئلة الامتحانية بعد انتشار شائعات تسريبها عبر صفحات التواصل الاجتماعي،" داعيا الطلبة الى "توخي الحذر وعدم الانجرار خلف منشورات وهمية وكاذبة تسبب الارباك بشكل قصدي".

ولفت البيان الى، أن "الوزارة عززت اجراءاتها لحماية الاسئلة إضافة إلى وجود خطط دقيقة وبديلة في حال حدوث اي طارئ".

وأعربت وزارة التربية عن "أسفها على تبني بعض القنوات الفضائية أخبار تسريب اسئلة الامتحانات العامة والترويج لها بعيداً عن المهنية، كاشفا ألاعيب بعض الصفحات الوهمية التي تقوم بتعديل نسخ الاسئلة الاصلية ونشرها بعد انتهاء الوقت الاصلي للامتحان".

وأشار البيان الى، ان "وزارة التربية بملاكاتها واقسامها الفنية المختصة تتابع على مدار الساعة تلك القنوات بدقة عبر فريق رصد مختص بالتعاون مع الاجهزة الامنية تحت إشراف ودعم حكومي عالي المستوى".

وأكد "على إحتفاظ الوزارة بحقها القانوني والقضائي للرد على المُدعين ومروجي الشائعات داعيا اولياء الامور وابناء شعبنا الى دعم العملية الامتحانية التي تمثل ركناً أساسياً وسانداً في نهضة العراق".