القبض على متهمين بتهريب النفط في 3 محافظات

2024-06-14 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 3 متهمين بتهريب النفط في محافظات كربلاء المقدسة وبابل والديوانيةوذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز لواء شرطة الطاقة السادس القت القبض على (3) متهمين وضبطت عجلاتهم المعدة لتهريب النفط ومشتقاته، في محافظات كربلاء المقدسة والديوانية وبابل لوجود مخالفات عدة".وأضاف البيان، أنه "تم توقيفهم تمهيداً لتنظيم أوراق الدعاوى وعرضهم أمام قاضي التحقيق المختص".