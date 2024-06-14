النائب فهد الراشد يستحصل موافقة السوداني على اطلاق التعويضات المتوقفة للجرحى والشهداء في الانبار

2024-06-14 19:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب النائب فهد الراشد، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على صرف تعويضات الشهداء والجرحى في محافظة الانبار بعد توقفها لـ7 اشهر، حيث كانت مؤسسة الشهداء قد قررت نقل فرع المؤسسة من المحافظة إلى بغداد، بسبب عمليات الفساد التي تم الكشف عنها من قبل مسؤولين محليين وقادة عسكريين وهيئة النزاهة واللجنة العليا لمكافحة الفساد المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء.

أدناه نص الوثيقة: