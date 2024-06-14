وزير الكهرباء يوعز بتجهيز 50 محولة لفرع الصدر لمعالجة الأعطاب

2024-06-14 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بتجهيز 50 محولة لفرع كهرباء الصدر.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة تفتيشية إلى قاطع صيانة العبيدي ضمن كهرباء فرع الصدر، حيث اطلع على واقع التجهيز ومعدل الاستجابة لشكاوى المواطنين وأعداد الفرق المناوبة في أيام العطل، كما استمع إلى بعض التحديات التي تواجه فرق الصيانة خلال أداء مهامها".وأضاف البيان، أن "الوزير قام بجولة ميدانية في المنطقة، شملت محطة البتول الثانوية"، حيث أوعز، "بنصب محطة متنقلة (E-house) بقدرة تصل إلى 6 مغذيات إضافية؛ بهدف التخفيف عن منطقة العبيدي وأطرافها".وتابع البيان، "كما زار وزير الكهرباء محطة العبيدي القديمة، وأوعز أيضا بنصب محطة متنقلة سريعة التركيب بسعة 6 مغذيات؛ لفك الاختناقات وتحسين كفاءة التجهيز".وأوضح، أن "الجولة تضمنت أيضاً زيارة إلى محطتي دجلة والبحيرة، حيث وجه الوزير بتخصيص خانات (33) لإدخال المحطات المذكورة في العمل، مما يعزز من قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".وأوعز الوزير- بحسب البيان- بـ "تخصيص (50) محولة بسعة (400 كيلوڤولت) لفرع كهرباء الصدر؛ لمعالجة الأعطاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".وأضاف البيان، أن "الوزير حرص على لقاء عدد من مواطني المنطقة، واستمع إلى مشاكلهم مع الكهرباء ووجه بحلها فوراً، وأكد التزام الوزارة بتحسين واقع التجهيز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".