"من جماعة القربان".. شاب من ذي قار ينتحر قرب مقام "المهدي" في النجف (تحديث)

2024-06-14 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بأن شابا اقدم على الانتحار قرب مرقد ديني وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا قرب مقام الامام المهدي داخل مقبرة وادي السلام وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الشاب من اهالي محافظة ذي قار / ناحية العكيكة، حيث تم إرسال جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر؛ ان المعلومات تشير إلى وجود علاقة للمنتحر بجماعة القربان الدينية التي تنتشر في محافظة ذي قار.

وتابع أن الجماعة ارسلت الشخص لتنفيذ أول عملية انتحار لعضو بجماعة القربان في النجف.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على جماعة "القربان" في محافظة ذي قار، في أوقات سابقة كان آخرها في 22 نيسان/ أبريل الماضي.

حيث أفاد مصدر أمني بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً هي لشباب من جماعة "القربان" التي يدعي أتباعها أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمنزلة آله.

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد كشف لوكالة شفق نيوز في 15 آيار/ مايو 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأوضح أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".