ترقب لثلاثة مشاهد في قمة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

2024-06-14 19:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يترقب عشاق الكرة المستديرة، مساء اليوم الجمعة، افتتاح افتتاح بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، بلقاء "كلاسيكي" يجمع ألمانيا واسكتلندا.

وسيحتشد قرابة 75 ألف متفرج في استاد أليانز بميونيخ، لمتابعة حفل افتتاح ثم المباراة الأولى للبطولة المرتقبة.

تكريم بيكنباور

وأكدت مصادر ألمانية أن مراسم افتتاح البطولة، ستتضمن تكريما خاصا لأسطورة منتخب ألمانيا فرانتس بيكنباور، الذي توفي هذا العام.

وسيدخل الاستاد قائد منتخب ألمانيا الغربية الذي حقق يورو 1980 بيرنارد دايتز، وقائد المنتخب في بطولة يورو 1996 يورغن كلينسمان، رفقة زوجة بيكنباور، حاملين كأس البطولة.

التاريخ ألماني بامتياز

المشهد الثالث المرتقب هو مباراة مثيرة جدا، بتوقعات مختلفة على كل من المنتخبين. التاريخ يصب في مصلحة ألمانيا على حساب اسكتلندا، فالأخيرة لم تعبر دور المجموعات في البطولة، وعانت من فشل متكرر.

وعبر التاريخ، واجهت ألمانيا اسكتلندا 8 مرات في مباريات رسمية، انتصرت ألمانيا في 6، وتعادلا في مواجهتين.

هذا التميز التاريخي، يرفع مستوى الضغوطات على منتخب ألمانيا للانتصار، فلا بديل له، وحتى التعادل سيعتبر فشلا.

أما اسكتلندا، فستلعب لإثبات الوجود، وللقتال من أجل جماهيرها العريضة، لكنها ستكون أكثر هدوء من الألمان بسبب غياب الضغوطات المرتفعة.