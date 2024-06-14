المرور: يوم غد السبت سيكون دواما رسميا في جميع مواقع التسجيل

2024-06-14 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، ان يوم غد السبت سيكون دواماً رسمياً في جميع مواقع التسجيل.

ونوهت المديرية في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "جميع مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات سيكون فيها دواما رسميا يوم غد السبت".

يشار الى ان مجلس الوزراء، قرر في وقت سابق ان تبدأ عطلة عيد الأضحى للدوائر الرسمية، من يوم الأحد 16 حزيران الجاري، ولغاية الخميس 20 من نفس الشهر.



