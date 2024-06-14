الكهرباء تجهز منطقة في بغداد بـ 50 محولة جديدة لفك الاختناقات

2024-06-14 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوعز وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، بتجهيز 50 محولة كهرباء جديدة لفك الإختناقات في الشبكة من قاطع العبيدي في العاصمة بغداد.

وأجرى وزير الكهرباء بحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، "زيارة تفتيشية إلى قاطع صيانة العبيدي ضمن كهرباء فرع الصدر، حيث اطلع على واقع التجهيز، ومعدل الاستجابة لشكاوى المواطنين، واعداد الفرق المناوبة في ايام العطل، كما استمع إلى بعض التحديات التي تواجه فرق الصيانة خلال أداء مهامها".

وقام وزير الكهرباء "بجولة ميدانية في المنطقة، شملت محطة البتول الثانوية، حيث أوعز بنصب محطة متنقلة (E-house) بقدرة تصل إلى 6 مغذيات إضافية، بهدف التخفيف عن منطقة العبيدي وأطرافها" بحسب البيان.

كما زار فاضل، محطة العبيدي القديمة، وأوعز بنصب محطة متنقلة سريعة التركيب بسعة 6 مغذيات لفك الإختناقات وتحسين كفاءة التجهيز.

وتضمنت الجولة أيضاً زيارة إلى محطتي دجلة والبحيرة، حيث وجه فاضل، بتخصيص خانات (33) لإدخال المحطات المذكورة في العمل، مما يعزز من قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوعز وزير الكهرباء بحسب البيان "بتخصيص (50) محولة بسعة (400 كيلوڤولت) لفرع كهرباء الصدر، لمعالجة الأعطاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وخلال جولته، التقى فاضل، عدداً من مواطني المنطقة، واستمع إلى مشاكلهم مع الكهرباء، ووجه بحلها فوراً،" مؤكداً "إلتزام الوزارة بتحسين واقع التجهيز وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".