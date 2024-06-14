عيد الأضحى.. صلاح الدين توضح تفاصيل خطتها الأمنية والخدمية

2024-06-14 20:24:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واعكشفت محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، تفاصيل خطتها الأمنية والخدمية لعيد الأضحى بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية.وأوضح النائب الفني لمحافظ صلاح الدين مفيد منعم البلداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم التنسيق المشترك مع القوة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي لوضع خطة أمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، مبينا، أن "محافظة صلاح الدين مرتبطة بحدود مع محافظات ديالى وكركوك ونينوى والأنبار، إضافة إلى العاصمة بغداد، وهناك تنسيق مشترك مع قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة منطقة سامراء للشرطة الاتحادية وقيادة عمليات الجزيرة".وأضاف، أنه "تم توزيع الأدوار والصلاحيات ضمن قاطع صلاح الدين والمحافظة تنعم بالأمن حاليا بفضل التنسيق المشترك مع وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي".وأشار البلداوي إلى، "وجود استنفار أمني وخدمي خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى، أنه "تم الاجتماع مع الدوائر الخدمية والأمنية؛ من أجل أن تكون هناك خطة إستراتيجية أمنية وخدمية، وكان هناك تفاعل من قبل رؤساء الوحدات الإدارية وقائممقام قضاء بلد ومديري الدوائر، وتم وضع خطة لاستقبال الزائرين من المحافظات الأخرى".وأكد النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عزم الحكومة المحلية في المحافظة على تحقيق البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين وتذليل الصعاب أمامهم"، لافتا إلى، أنه "تمت متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة والمستمرة في المحافظة".ولفت البلداوي إلى، أن "محافظة صلاح الدين، شهدت يوم أمس حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى العاشرة لجريمة سبايكر، تم خلاله استقبال عوائل الشهداء من مناطق الجنوب والفرات الأوسط، وهذا يدل على اللحمة الوطنية في هذه المحافظة".