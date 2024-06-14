نتائج مباريات الجولة الأولى من الأدوار النهائية المؤهلة لدوري المحترفين

2024-06-14 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من الأدوار النهائية لدوري المحترفين.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرت، اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن الجولة الأولى من الأدوار النهائية للدوري الممتاز المؤهلة إلى دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل 2024/ 2025".وأضاف، أن "المباريات شهدت تعادل الناصرية والرمادي بهدفين لكل منهما، وديالى والمصافي بهدف لكل منهما، فيما تمكن الكرمة من الفوز على الجولان بثلاثة أهداف لهدف، وخسارة البيشمركة من الاتصالات بهدف نظيف".