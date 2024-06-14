وزير الصحة يزور المثنى لتقييم الواقع الصحي في المحافظة

2024-06-14 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

بناءًا على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء، قام فريق وزاري برئاسة السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي بزيارة محافظة المثنى يوم الخميس الموافق ١٣ حزيران ٢٠٢٤ لتقييم الواقع الصحي في المحافظة وتقديم تقرير مُفَصّل إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وبعد الإطّلاع على واقع عمل المؤسسات الصحية واللقاء بالمرضى الراقدين ومرافقيهم والإطّلاع على مذاخر وصيدليات المستشفيات وعمل المختبرات ومستوى الخدمات اللوجستية وخدمات الإسعاف الفوري؛ تمّ رفعُ تقريرٍ مُفَصّلٍّ الى دولة رئيس مجلس الوزراء بالمعالجات الآنية والمستقبلية للواقع الصحي في المحافظة وطلب زيادة التخصيصات المالية الى دائرة صحة المثنى، وتمّت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على مُجمل التوصيات المرفوعة في التقرير ومنها:

- تأهيل مستشفى الحسين -عليه السلام- التعليمي.

- زيادة التخصيصات المالية للمختبرات والتغذية والتنظيف وصيانة الأجهزة الطبية.

- شراء ٢٠ سيارة إسعاف جديدة.

- شراء أثاث طبي جديد.

- حل مشكلة إعمار وتأهيل مستشفى الوركاء ودار الأطباء وسيارات الإسعاف المُتعاقد عليها من قبل مجلس المحافظة.

- الإيعاز الى وزارة المالية بتمويل الدائرة بكافة المبالغ المُخصصة لها.

- مفاتحة الوزارات والجهات المعنية الأخرى لمعالجة المشاكل التي تؤثر على تقديم الخدمات الصحية في المحافظة.





وأوعز دولتُه بتواجد أحد وكلاء الوزارة في دائرة صحة المثنى من موقعٍ أدنى لمدّة شهر ورفع تقرير لاحق بموقف الدائرة.









وزارة الصحة

الجمعة ١٤ حزيران ٢٠٢٤