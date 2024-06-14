إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بانفجار قنينة غاز في ديالى

2024-06-14 21:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، باصابة أربعة أفراد من أسرة واحدة بانفجار قنينة غاز في ديالى.

وقال قائممقام قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) زيد ابراهيم، لـ"بغداد اليوم"، ان "قنينة غاز سفري صغيرة انفجرت اثناء استخدامها في منزل سكني شرقي المقدادية، ما اسفر عن اصابة 4 من افراد أسرة واحدة بحروق متفاوتة".

وأضاف ان "الاصابات لا تدعو للقلق، وانهم يتلقون العلاج في ردهات مستشفى المقدادية العام بالوقت الحالي".