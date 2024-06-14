تخريب متعمد يوقف خدمة الإنترنت في نينوى

2024-06-14 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم الجمعة، بتعرض كابلات الاتصالات التابعة لمشروع WiFi، الى أعمال تخريب "متعمدة" في نينوى ما أدى إلى توقف خدمة الإنترنت في مناطق عدة من المحافظة.

وتحدثت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "أعمال تخريبية مقصودة ومتعمدة تعرضت لها الكابلات الهوائية المرخصة من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والتابعة لمشروع WiFi في محافظة نينوى والذي تنفذه شركة (نور البداية)"، مبينة أن "أعمال التخريب ادت الى توقف خدمة الانترنت في مناطق عدة من المحافظة".

وأشارت إلى أن "شركة (نور البداية) استنفرت كوادرها الفنية بالتنسيق مع مديرية اتصالات ومعلوماتية نينوى والجهات الأمنية الداعمة إلى اجراء الكشوفات الميدانية وتثبيت حالة التخريب المتعمد وإصلاح كافة القطوعات وارجاع الخدمة".

ولفتت المصادر، إلى أن "شركة (نور البداية) تعهدت بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية المختصة لملاحقة المخربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".