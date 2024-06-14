وزير العمل يعلن خروج العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة

2024-06-14 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، خروج العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي.وقال الأسدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة خلا من اسم العراق، وذلك للالتزام بخطة العمل المشتركة التي وقعنا عليها مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسف، ويونامي) الخاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستعزز من مكانة العراق في المجتمع الدولي"، مؤكدا أن "العراق التزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهم".وأضاف البيان، أن "اللجنة التنفيذية للجنة الرصد والإبلاغ التي تترأسها وكيل وزارة العمل للشؤون الاجتماعية هدى سجاد وبإشراف مباشر من قبل الوزير عملت خلال أقل من سنة على مراحل تنفيذ الخطة بالتعاون مع فريق قطري وفريق من يونامي ووزارات عدة والتي تضمنت مراحل الوقاية والعلاج والتعاون".