الشرطة الاتحادية تفكك شبكة لترويج المخدرات بعد اشتباكات مسلحة في بغداد

2024-06-14 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فككت قوات الشرطة الاتحادية، يوم الجمعة، شبكة لترويج المخدرات بعد اشتباكات مسلحة معهم في العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة الفرقة الأولى شرطة اتحادية لوكالة شفق نيوز، أن "قوة منها بالاشتراك مع اجهزة أمنية أخرى نصبت عدة كمائن ضمن قاطع المسؤولية وتم مطاردة المتهمين وبعد تبادل إطلاق النار معهم تم القبض على 6 مروجين للمخدرات، جميعهم لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً".

وأشارت القيادة الى "ضبط مادة المارجوانا بوزن 71 غم بحوزة المتهمين اضافة الى 10 هواتف محمولة وجهاز حاسبة لابتوب عدد 2 وميزان الكتروني عدد 1 وأكياس فارغة مع 2 غم من مادة التتن وضبط عجلة نوع شوفرليت".

ولفتت الى "تنظيم محضر ضبط وتحري و تسليم المتهمين مع المضبوطات مع العجلة الى مكافحة مخدرات الكرخ".