في محافظتين.. وفاة نزيلة بسجن التسفيرات والعثور على جثة مجهولة

2024-06-14 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل احد سجون تسفيرات المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلة في الثلاثينات من عمرها توفيت داخل سجن تسفيرات النجف بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث لم تفلح القوات الأمنية بنقلها للمستشفى من أجل إسعافها".

وفي البصرة، عثرت القوات الامنية غربي المحافظة على جثة مجهولة الهوية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية يعتقد أنه في العقد الخامس من عمره، وسط قضاء الزبير غربي مدينة البصرة"، لافتا إلى ان "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".